Аршавин: Если у «Рубина» не будет результата, то Рахимов окажется с нами в студии «Матч ТВ»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением об игре «Рубина» в текущем сезоне РПЛ.

«Рубин» здорово начал, но потом взяли и в последний день пять‑шесть человек заявили. Трансформация команды идет на ходу, все это не в пользу казанцам. Не найдена ни схема, ни сочетания», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, если у казанцев не будет результата, то главный тренер команды Рашид Рахимов переместится в студию «Матч ТВ».

На текущий момент «Рубин» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков. В следующем туре подопечные Рахимова будут гостить у «Ахмата».