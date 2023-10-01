Гусев высказал мнение о матче «Крылья Советов» - «Спартак»

Популярный комментатор Виктор Гусев высказался о предстоящем матче десятого тура чемпионата России, в котором самарские «Крылья Советов» на своем домашнем поле примут московский «Спартак».

«У Абаскаля два атакующих состава и отличный выбор. Мне кажется, что должен себя проявить Промес. Учитывая атакующий стиль «Крыльев», Квинси может убежать в контратаку и сделать результат», - рассказал комментатор в интервью «Ставка ТВ».

Поединок «Крылья Советов» - «Спартак» состоится сегодня, 1 октября, на стадионе в Самаре. Начало матча запланировано в 16:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.