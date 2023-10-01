Чалов: «Эта победа для болельщиков»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался после победы над «Балтикой» (1:0) в матче десятого тура Российской премьер-лиги.

«Эта победа прежде всего для болельщиков. Мы, конечно, хотим побеждать в каждой игре, поэтому нужно прибавлять», — приводит слова Чалова «Матч ТВ».

Отметим, что победа над «Балтикой» стала для ЦСКА первой в последних шести матчах РПЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил семь мячей и стал автором одного ассиста.

На данный момент «армейцы» занимают шестое место в чемпионате России, имея в своей копилке 16 очков.

