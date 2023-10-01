Представитель Ренана: «Никто в агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня в резерве»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, высказался об игровом времени своего клиента в составе петербургской команды.

Напомним, что 19-летний бразилец не появляется на поле уже в пяти турах РПЛ кряду. По словам Гарсии, никого в агентстве не устраивает нынешняя роль молодого футболиста в «Зените».

«Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм и ничего его не беспокоит. Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», — приводит слова агента Metaratings.

Напомним, Ренан перешёл в «Зенит» в январе нынешнего года из «Коринтианса». За «сине-бело-голубых» защитник успел провести 16 матчей, не отметившись в них результативными действиями.