«Очень рад, что забил после большой паузы» — Жемалетдинов

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов поделился эмоциями после забитого мяча в ворота «Пари НН».

Встреча десятого тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». Жемалетдинов стал автором единственного и победного гола в игре. Этот мяч стал для хавбека первым в РПЛ за последние полтора года.

«Очень рад, что забил после такой большой паузы. После травмы это, считай, мой первый гол. Очень рад помочь команде, партнерам. Надеюсь, дальше так и будет», — цитирует Жемалетдинова официальный сайт «Локомотива».

Футболист признался, что переживал из-за серии без голов, но сейчас ему стало немного легче.

Следующий матч «красно-зеленых» состоится уже 3 октября. Соперником команды Михаила Галактионова в рамках очередного тура группового этапа Кубка России станет «Ростов».