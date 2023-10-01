Орлов: «Изидору надо прибавлять»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Вильсона Изидора в матче 10-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:3).

Журналист отметил, что французскому новичку «сине-бело-голубых» необходимо прибавлять, так как прямо сейчас в его арсенале слишком мало нестандартных ходов.

«Изидор не смог перевернуть ход встречи. Он ещё достаточно молод, у него, надо признать, мало приёмчиков, мало нестандартных ходов. Изидор, конечно, способный парень, но надо добавлять», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Изидор перешёл в «Зенит» в начале сентября из «Локомотива» на правах аренды. В составе петербургской команды 23-летний нападающий успел провести четыре игры, в которых отметился одним забитым голом.