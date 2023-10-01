Орлов: «Сутормину лучше играть в полузащите, в обороне ему не хватает навыков»

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре хавбека петербургского «Зенита» Алексея Сутормина в поединке десятого тура Премьер-лиги против «Оренбурга» (1:3).

«Сутормин по природе своей не защитник. Не хватает навыков. Опаздывал за нападающими «Оренбурга». Сутормину лучше действовать в полузащите. Оборона - не его сильная сторона», - передает слова комментатора «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сутормин провел шесть поединков за «сине-бело-голубых», в которых сделал одну голевую передачу и получил желтую карточку.

После десяти туров «Зенит» набрал 17 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице.