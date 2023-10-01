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Червиченко: «У «Спартака» хорошее нападение и оборона, «Крылья» могут не выдержать давления»

01 Октября 2023 • 09:47 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
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Через 4 ч. 39 мин.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, «Спартак» способен обыграть самарскую команду, однако многое в предстоящей встрече будет зависеть от судей.

«Всё возможно. У «Спартака» хорошее нападение и оборона, поэтому «Крылья» могут не выдержать давления и проиграть ментально. 

Какой будет счёт? Знал бы, давно поставил бы в букмекерской конторе», — приводит слова Червиченко Sport24.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 1 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Андрей Червиченко
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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