Червиченко: «У «Спартака» хорошее нападение и оборона, «Крылья» могут не выдержать давления»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Крыльями Советов».

По мнению эксперта, «Спартак» способен обыграть самарскую команду, однако многое в предстоящей встрече будет зависеть от судей.

«Всё возможно. У «Спартака» хорошее нападение и оборона, поэтому «Крылья» могут не выдержать давления и проиграть ментально.

Какой будет счёт? Знал бы, давно поставил бы в букмекерской конторе», — приводит слова Червиченко Sport24.

Матч «Крылья Советов» — «Спартак» состоится сегодня, 1 октября. Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.