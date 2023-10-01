«Ахмат» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - Динамо Москва
Доступ после регистрации
Протокол игры
Опарин Михаил•Тодорович Дарко•Харин Евгений•Челикович Ясмин•Богосавац Мирослав•Бериша Бернард•Камило Рейжерс•Олейников Иван•Швец Антон•Ковачев Светослав•Ильин Владимир
Шунин Антон•Даса Элазар•Фернандес Роберто•Бальбуэна Фабиан•Скопинцев Дмитрий•Карраскаль Хорхе•Чавес Луис•Бителло•Фомин Даниил•Нгамалё Николя•Тюкавин Константин
01 октября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
Бан пользователя