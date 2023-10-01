Орлов отреагировал на поражение «Зенита» в Оренбурге

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался касательно поражения петербургского «Зенита» в поединке десятого тура Премьер-лиги против «Оренбурга». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Какой хороший матч! Заслуженная победа «Оренбурга». Хозяева сыграли прекрасно! В мотивации, самоотдаче «Оренбург», считаю, превзошел команду Семака», - передает слова Геннадия «Спорт-Экспресс».

По итогам десяти туров Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 11 баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Зенит», в свою очередь, располагается на четвертой строчке. На счету «сине-бело-голубых» 17 очков.