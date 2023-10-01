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«Крылья Советов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

01 Октября 2023 • 16:00 Комментировать (2)
Крылья Советов
2:0
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.40
1-й тайм

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Спартак».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Крылья Советов2:0Спартак Москва
(1:0) Горшков Юрий7' 
(2:0) Горшков Юрий26' 
Овсянников БогданБейл ГленнЕвгеньев РоманСолдатенков АлександрГоршков ЮрийКостанца ФернандоВитюгов МаксимРассказов НиколайРахманович Амар  36'Гарре Бенхамин  41'Салтыков Никита
Запасные: Ежов РоманБобёр ИванФролов ЕвгенийИванисеня ДмитрийНедоспасов МихаилЛысов АлексейШитов ВладиславБарач МатеоХубулов ВладимирЗотов ГеоргийАсайдулин РасильКарпицкий Егор
Максименко АлександрДенисов ДаниилДуарте АлексисБабич СрджанХлусевич ДаниилМозес ВикторМартинс КристоферЗобнин РоманБонгонда ТеоСоболев Александр СергеевичПромес Квинси
Запасные: Пруцев ДанилУмяров НаильСвинов ИльяМаслов ПавелМедина ХесусФадеев СемёнЗиньковский АнтонРябчук ОлегЛитвинов РусланДжикия ГеоргийИгнатов МихаилЧернов Никита
01 октября. Стадион "Солидарность Арена".
Текстовая трансляция 
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (2)
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TEREX
01 Октября 2023 в 16:48
атлишная начала ат крылатых..)) крючкахвостаи капыцами засучили..питаки наморшыли..)) и пахрюкавают ат удавольствия..))
ингерман
01 Октября 2023 в 16:30
ай даешь пяць-пяць с махачем.. но ежели хрюнделям надеруц задницу будец сафсем крутяк! кхе-кхе.. )))
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