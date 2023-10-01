«Крылья Советов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Спартак Москва
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Протокол игры
|(1:0) Горшков Юрий7'
|(2:0) Горшков Юрий26'
Овсянников Богдан•Бейл Гленн•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Костанца Фернандо•Витюгов Максим•Рассказов Николай•Рахманович Амар• 36'Гарре Бенхамин• 41'Салтыков Никита
Максименко Александр•Денисов Даниил•Дуарте Алексис•Бабич Срджан•Хлусевич Даниил•Мозес Виктор•Мартинс Кристофер•Зобнин Роман•Бонгонда Тео•Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
01 октября. Стадион "Солидарность Арена".
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