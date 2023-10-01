«Факел» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 10-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Сочи
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Протокол игры
Беленов Александр•Божин Сергей•Черов Василий•Якимов Вячеслав•Мастерной Владислав•Альшин Ильнур•Мендель Андрей•Квеквескири Ираклий•Магаль Руслан•Марков Евгений•Аппаев Хызыр
Заболотный Николай•Заика Кирилл•Юрганов Игорь•Литвинов Вячеслав•Алвес Марсело•Батырев Амир•Макарчук Артём•Нобоа Кристиан•Крамарич Мартин•Мелкадзе Георгий•Силвейра Мигел
01 октября. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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