Гойкович: «Деограсия сказал — играем на победу, пойдём творить историю»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович вспомнил слова, которые произнёс главный тренер южноуральской команды Давид Деограсия перед матчем 10-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

«Он сказал — играем сегодня на победу, пойдём на поле творить историю. Деограсия напомнил, что и у «Локомотива» мы никогда на везде не выигрывали, сказал, что бояться не надо, надо брать очки и сегодня», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, Деограсия возглавил «Оренбург» в августе, сменив на этом посту Иржи Ярошика. Под руководством 50-летнего испанца южноуральцы успели провести в РПЛ пять матчей, одержав в них три победы.

В 10 турах чемпионата России «Оренбург» набрал 11 очков и расположился на 11-м месте турнирной таблицы.