Сенников объяснил, почему отменили гол Дзюбы

Бывший футболист Дмитрий Сенников прокомментировал эпизод с отмененным голом нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в поединке десятого тура чемпионата России против «Пари НН».

«В эпизоде с отмененным голом мяч коснулся руки Дзюбы, было видно движение, направленное на то, чтобы мяч попал в ворота. Будь рука была прижата к телу, судьи могли бы принять другое решение», - сказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что поединок завершился минимальной победой «железнодорожников» со счетом 1:0.

После десяти туров «Локо» набрал 18 очков и занимает третье место в таблице РПЛ.