Российский клуб хотел подписать Алексея Миранчука

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поведал о том, что московский «Локомотив» заинтересован в возвращении футболиста.

«Был интерес из «Локомотива», рассматривали. Могли вернуть в аренду. Но я думаю, что «Аталанта» бы не пошла на это ни под каким соусом. Я пробовал забрасывать удочку, но нет», - цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года. В минувшем сезоне Алексей выступал на правах аренды за «Торино». В текущем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел два матча без голевых действий.