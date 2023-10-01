Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российский клуб хотел подписать Алексея Миранчука

01 Октября 2023 • 08:10 Комментировать

Футбольный агент Вадим Шпинёв, который представляет интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, поведал о том, что московский «Локомотив» заинтересован в возвращении футболиста.

«Был интерес из «Локомотива», рассматривали. Могли вернуть в аренду. Но я думаю, что «Аталанта» бы не пошла на это ни под каким соусом. Я пробовал забрасывать удочку, но нет», - цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» осенью 2020 года. В минувшем сезоне Алексей выступал на правах аренды за «Торино». В текущем розыгрыше чемпионата Италии полузащитник провел два матча без голевых действий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.10.23 в 14:00
Факел Факел
Сочи Сочи
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Октября
09:47 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «У «Спартака» хорошее нападение и оборона, «Крылья» могут не выдержать давления»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Орлов отреагировал на поражение «Зенита» в Оренбурге
09:18 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Деограсия сказал — играем на победу, пойдём творить историю»
08:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» уверенно обыграл «Кубань», забив голы за четыре минуты
08:15 · Россия. Премьер-лига
Сенников объяснил, почему отменили гол Дзюбы
08:10 · Россия. Премьер-лига
Российский клуб хотел подписать Алексея Миранчука
06:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Кубань»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
30 Сентября
23:29 · Россия. Премьер-лига
Жемалетдинов уже в 4-й раз в карьере забил «Пари НН» - больше голов «горожанам» только у одного игрока
23:24 · Россия. Премьер-лига
Мухин рассказал, как отреагировал на забег Марио Фернандеса
23:14 · Россия. Премьер-лига
Бистрович: «Игнашевич много помогал мне, когда я только пришёл в ЦСКА»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Личка: «В будущем Бителло будет игроком высокого уровня»
22:39 · Россия. Премьер-лига
Бистрович рассказал, чего не хватило «Балтике» в матче с ЦСКА
22:14 · Россия. Премьер-лига
В «Балтике» в очередной раз высказались о доверии к Игнашевичу
22:10 · Россия. Премьер-лига
Мухин: «Краснодар» удивляет, интрига в РПЛ есть»
22:00 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» назвали победу над «Зенитом» исторической
Все новости
Рекомендуем