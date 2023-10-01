Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча 10-го тура чемпионата России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

- На сегодняшний день «Крылья Советов» выглядят очень хорошо. Это быстрая и бегущая команда, из года в год прогрессирующая. «Спартак», можно сказать, подсобрался в последних матчах. До этого у него не было стабильности, часто менялся состав, а сейчас он вроде стабилизировался. Победа над «Динамо» в чемпионате должна добавить уверенности спартаковцам. Тем не менее матч против «Крыльев Советов» наверняка окажется непростым для «Спартака». Самара уже зарекомендовала себя такой командой, которая играет в свою игру, не боится авторитетов и готова отбирать очки у любой команды, будь то матч дома или на выезде.

Матч «Крылья Советов» – «Спартак» начнётся сегодня, 1 октября, в 16:30 по московскому времени.