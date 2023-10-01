«Зенит» в десяти турах чемпионата России набрал 17 очков из 30 возможных. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт уже на семь баллов, и на сегодняшний день есть ощущение, что питерцы могут не стать чемпионами шестой год подряд. Но впереди ещё две трети турнирной дистанции, и всё может измениться. Тем более что «Зенит» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» решительно настроен подписать зимой Константина Тюкавина. Наш источник сообщил, что в Санкт-Петербурге хотят осуществить трансфер воспитанника «Динамо» «любой ценой».

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 21-летнего Тюкавина в 7 миллионов евро.