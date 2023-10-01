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«Локомотиву» предлагали подписать спартаковца Зобнина эксклюзив

01 Октября 2023 • 01:32 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.70 2 2.40
Через 14 ч. 16 мин.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мог перебраться в другой статусный клуб из Москвы. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», услуги Зобнина предлагались «Локомотиву». Каких-либо подробностей наш источник не раскрыл.

Роман Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года и является вице-капитаном команды. Если брать сезон 2023/2024, то 29-летний Зобнин провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

В воскресенье «Спартак» проведёт гостевой матч десятого тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Не пропустите текстовую трансляцию. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Роман Зобнин
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