Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин мог перебраться в другой статусный клуб из Москвы. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», услуги Зобнина предлагались «Локомотиву». Каких-либо подробностей наш источник не раскрыл.

Роман Зобнин играет за «Спартак» с лета 2016 года и является вице-капитаном команды. Если брать сезон 2023/2024, то 29-летний Зобнин провёл 11 матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

В воскресенье «Спартак» проведёт гостевой матч десятого тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов». Не пропустите текстовую трансляцию. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.