Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Оренбургом».

«Всегда что-то бывает впервые. Возможно, на питерцев повлияла разница во времени. Но в целом, меня ничего не удивило. «Зенит» трясет, а «Оренбург» воспользовался шансом. Сначала «Зенит» привыкал играть без Малкома. Теперь ему приходится привыкать играть без стабильной защитной связки. Постоянно кто-то травмирован или пропускает игру по другой причине. Защита у «Зенита» очень нестабильна. У него там есть множество провалов. Этим и воспользовался «Оренбург».

Сейчас мы уже можем однозначно сказать, что «Зенит» не выглядит единоличным фаворитом в чемпионате. Впервые за несколько лет мы видим не единственного претендента на чемпионство. Но думаю, что «Зенит» ещё прибавит по ходу сезона, конечно», - сказал Мостовой.