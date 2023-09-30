Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал защиту «быков» в этом сезоне.

«Илич смог найти связки в этом сезоне. Важно отметить, что теперь защита играет не как раньше. Теперь многие возвращаются в защиту, и она более плотная. То есть теперь «Краснодар» может опуститься и играть на быстрых переходах. Могут контролировать мяч на своей половине. Это явно видна тренерская рука.

Появилась ещё конкуренция у Сафонова. Матвей уже тоже совсем по-другому заиграл. Это уже другой вратарь. Это не тот бесшабашный Матвей. Сейчас он играет надёжно. Это связано ещё и с тем, что у вратаря и защиты неразрывная связь. Он чувствует уверенность, потому что защита действует хорошо. В то же время защита понимает, что сзади сильный голкипер. Это как раз показатель уровня команды», - сказал Деменко.