Жемалетдинов уже в 4-й раз в карьере забил «Пари НН» - больше голов «горожанам» только у одного игрока

Полузащитник столичного «Локомотива» Рифат Жемалетдинов настоящий спец по нижегородскому «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», сегодняшний гол россиянина в ворота «горожан» в очной встрече (1:0) стал для него уже четвёртым в карьере в рамках чемпионатов России.

Столько же нижегородцам в карьере забил экс-зенитовец, уже форвард «Аль-Хиляля» Малком Филипе. А больше голов в ворота этого клуба отправил только нынешний одноклубник Жемалетдинова – форвард «Локо» Артём Дзюба – пять голов.

Напомним, что гол Жемалетдинова нижегородцам стал единственным в прошедшем между командами матче и подарил «Локо» три очка.