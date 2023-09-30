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Жемалетдинов уже в 4-й раз в карьере забил «Пари НН» - больше голов «горожанам» только у одного игрока

30 Сентября 2023 • 23:29 Комментировать
Пари НН
...
Крылья Советов
08.10 14:00

Полузащитник столичного «Локомотива» Рифат Жемалетдинов настоящий спец по нижегородскому «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», сегодняшний гол россиянина в ворота «горожан» в очной встрече (1:0) стал для него уже четвёртым в карьере в рамках чемпионатов России.

Столько же нижегородцам в карьере забил экс-зенитовец, уже форвард «Аль-Хиляля» Малком Филипе. А больше голов в ворота этого клуба отправил только нынешний одноклубник Жемалетдинова – форвард «Локо» Артём Дзюба – пять голов.

Напомним, что гол Жемалетдинова нижегородцам стал единственным в прошедшем между командами матче и подарил «Локо» три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рифат Жемалетдинов Пари НН
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ПАРИ НН КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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