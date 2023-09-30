Бистрович: «Игнашевич много помогал мне, когда я только пришёл в ЦСКА»

Игрок калининградской «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о главном тренере своей команды – Сергее Игнашевиче. Вместе они, ещё будучи игроками пересекались в ЦСКА.

«Когда я только приехал в ЦСКА, он очень много помогал мне – больше, чем другие старшие игроки и я очень много слушал его. Сейчас Сергей Николаевич в другой роли. Он хороший тренер. Сужу по тому, что видел по тренировкам и играм. Очень нравится работать с ним. Думаю, наши дела станут лучше», - говорит Бистрович для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что субботним вечером балтийцы гостили у ЦСКА и проиграли с минимальным счётом – 0:1. В следующем туре соперником «Балтики» станет «Оренбург», матч пройдёт в Калининграде.