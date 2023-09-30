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Александр Мостовой: «Не жду победы «Спартака» над «Крыльями Советов» эксклюзив

30 Сентября 2023 • 22:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Спартак Москва
1 2.90 X 3.65 2 2.35
Через 17 ч. 21 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и «красно-белыми».

«Несмотря на то, что «Крылья» занимают вторую строчку в таблице, «Спартак» для меня фаворит. Больше опыта, больше класса и больше мастерства. В этом плане все на стороне «Спартака». Минусы для них - кураж, фарт и чужой стадион. По другим показателям трудно считать «Крылья Советов» фаворитами. По игре и по футболистам - тоже нет.

«Крылья» молодцы, что держатся наверху. Но «Спартак» есть «Спартак». Но я при этом скажу, что не жду победы «красно-белых». Да, как я уже сказал, они фавориты. Всё-таки у них тоже есть приличные проблемы сейчас. Я жду скорее ничью в этом матче», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Мостовой
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