Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Крыльями Советов» и «красно-белыми».

«Несмотря на то, что «Крылья» занимают вторую строчку в таблице, «Спартак» для меня фаворит. Больше опыта, больше класса и больше мастерства. В этом плане все на стороне «Спартака». Минусы для них - кураж, фарт и чужой стадион. По другим показателям трудно считать «Крылья Советов» фаворитами. По игре и по футболистам - тоже нет.

«Крылья» молодцы, что держатся наверху. Но «Спартак» есть «Спартак». Но я при этом скажу, что не жду победы «красно-белых». Да, как я уже сказал, они фавориты. Всё-таки у них тоже есть приличные проблемы сейчас. Я жду скорее ничью в этом матче», - сказал Мостовой.