Личка: «В будущем Бителло будет игроком высокого уровня»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка порассуждал об одном из летних новичков его команды – бразильце Бителло.

«У Бителло большой потенциал, он - игрок высокого уровня. Уверен, когда он проведет больше времени в России, то улучшит свою игру, будет понимать РПЛ. В будущем Бителло — игрок высокого уровня», - цитирует Личку Sport24.

Напомним, что динамовцы Лички в 10-м туре пока в бой не вступали. Это случится завтра в Грозном в игре против крепкого «Ахмата» Мирослава Ромащенко.

Бителло в текущем сезоне помог своему новому клубу уже три раза в официальных матчах и даже забил гол – в рамках группового этапа Кубка России.