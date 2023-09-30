Бистрович рассказал, чего не хватило «Балтике» в матче с ЦСКА

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович подвёл итоги выездного матча его команды против столичного ЦСКА. Напомним, что «армейцы» в этом противостоянии одержали дома победу с минимальным счётом.

«Полагаю, нам не хватило храбрости. Было много эпизодов, когда мы подходили к штрафной, но торопились и не выбирали правильные решения с мячом. Поэтому не создавали моменты», - рассуждает хорват для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Бистрович принадлежит ЦСКА, однако этот сезон легионер проводит под опекой Игнашевича в «Балтике».

«Сейчас хорошо себя чувствую и буду лучше с каждой игрой», - добавляет футболист.