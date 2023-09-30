В «Балтике» в очередной раз высказались о доверии к Игнашевичу

Гендиректор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин порассуждал о кредите доверия к нынешнему наставнику клуба – Сергею Игнашевичу. Субботним вечером «Балтика» уступила с минимальным счётом бывшему клубу Игнашевича – столичному ЦСКА.

«Мы не тот клуб, который шарахается из стороны в сторону. У нас есть концепция. Пока все стабильно», - ответил Волженкин «Матч ТВ» на вопрос о доверии к нынешнему главному тренеру.

Напомним, что балтийцы проиграли абсолютно все выездные матчи в рамках первых 10 туров РПЛ. Сейчас новичок РПЛ идёт на 14-м месте в турнирной таблице, в активе команды – семь очков.