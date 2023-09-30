Мухин: «Краснодар» удивляет, интрига в РПЛ есть»

Полузащитник столичного ЦСКА Максим Мухин оценил прошедшую треть чемпионата России для своей команды и в целом.

«Интрига в РПЛ появилась. Сейчас удивляет «Краснодар» — первое место и 24 очка. «Зенит» тоже удивил. Они выступают не так уверенно, как всегда», - цитирует Мухина «Чемпионат».

Напомним, что лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с шестиочковым отрывом «Краснодар» - у «быков» сейчас 24 балла, у «Крыльев Советов», что идут на втором месте – 18, однако завтра самарцам предстоит провести свой матч в 10-м туре.

«Про нас скажу, что могло и быть лучше. В начале игр очень долго просыпаемся и не лучшие первые таймы проводим», - добавляет футболист про свою команду.