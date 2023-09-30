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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дудиев: «В РПЛ сейчас не такой сумасшедший уровень, как во времена Халка и Витселя» эксклюзив

30 Сентября 2023 • 22:07 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Балтика
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Защитник «Балтики» Аслан Дудиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги выступления своей команды в первой трети сезона.

- Конечно, мы недовольны. У нас недобор очков. Было много матчей, когда мы хорошо играли, много создавали. Например, встреча с «Уралом». Будем надеяться, что наши победы впереди.

- Что не получается у вашей команды? Вы только один матч провели на ноль в этом чемпионате.

- У нас победить не получается. Это не только оборона. В команде одиннадцать человек, и у всех свои функции. Но получается так, что мы недобираем очки.

- Как вам уровень РПЛ?

- Нормальный. На самом деле уровень был, когда здесь выступали такие футболисты, как Халк и Витсель. Сейчас смотришь – молодые ребята играют. Уровень сейчас не такой сумасшедший, как раньше.

- Вы считаете, уровень легионеров снизился?

- Наверное, не только легионеров. Те ребята, кого я перечислили, давали мастерство. Сейчас их нет, и лига стала слабее в этом плане.

- По результатам игры «Зенита», который покинули такие звезды, это тоже понятно?

- Не хочу говорить о «Зените». Речь идет о «Балтике». Сегодня мы проиграли и пока не очень довольны своим положением.

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- Тогда о приятном. В Кубке России у вас все прекрасно в группе с очень сильными соперниками. Это неожиданно?

- Почему неожиданно? В футболе всякое бывает.

- Как можете объяснить, что в Кубке дела складываются намного лучше, чем в чемпионате?

- Просто так получается. Я не знаю. У меня нет объяснения.

- Какие задачи в Кубке?

- Выиграть в каждом матче. Если это делать, то можно и трофей взять.

Елена Григорьевская

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Балтика Аслан Дудиев
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