​В «Оренбурге» назвали победу над «Зенитом» исторической

Лишь в девятом очном матче против «Зенита» «Оренбургу» удалось победить. В воскресенье команда Давида Деограсии обыграла чемпиона последних лет со счётом 3:1. В предыдущих восьми играх между командами питерцы добились семи побед при одной ничьей.

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» занимает пост спортивного директора, дал комментарий по поводу этого результата.

«Для нас это историческая победа! Конечно, любому клубу всегда приятно обыграть «Зенит». Город, область, жители региона очень довольны - все счастливы. Действительно, обыграть чемпиона - дорогого стоит», - цитирует Андреева Sport24.

В то же время Андреев указал на проблему «Оренбурга» - команда обыгрывает топовые команды, но затем проигрывает менее статусным соперникам. По словам спортивного директора, «Оренбургу» нужно поработать над этим.