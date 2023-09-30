Федотов: «Игнашевич сейчас усилил бы оборону ЦСКА, 100%»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Балтикой» (1:0).

- Долгожданная победа, надежно сыграли в обороне. Может быть, в первом тайме немного не хватило хладнокровия, многовато длинных передач и сумбурных действий. Тем не менее, забили, и были еще несколько эпизодов, которые можно было доиграть четче и увеличить преимущество, но хочется отметить и соперника. Мы смотрели, готовились. Команда, как говорится, веселая, адаптировалась к РПЛ, виден почерк, видна смелость, они очень хорошо прессингуют и двигаются вперед, что немаловажно, и хорошо обороняют свои ворота.

- Давила и Файзуллаев много менялись флангами. Обычно такого нет, это они сами решили, или это ваша установка под «Балтику»?

- Здесь по ходу матча понимали, когда образовывалась зона, они не то, что менялись местами, а сдваивали в центре, искали мяч между зон и по ходу участия в атаке - нормальное явление, смена позиций.

- Вы постоянно нажимаете вашу ручку, это какая-то примета, суеверие?

- Нет, это обыкновенная ручка, такие в гостинице выдают. Я не кликаю, а кручу, чтобы эри руки шаловливые были постоянно при деле.

- Игнашевич сейчас усилил бы центр обороны ЦСКА, учитывая такое количество травм?

- Он в великолепной форме и, думаю, еще участвует в тренировочном процессе, надо отдать должное, что человек правильно и хорошо сложен, следит за собой. Это одно из условий. Я думаю, что усилил бы, 100%.

- Насколько серьезное повреждение у Агапова, не потерял ли ЦСКА еще одного защитника?

- Что касается повреждения, пока сложно сказать. По результатам МРТ мы поймем, это что-то с коленом. Он не мог продолжить игру. Наверное, не всё так плохо, но и не всё так быстро. Будем надеяться, что ничего серьезного. Жаль, он начинает набирать форму и опять попадает на травму. Он все сборы лечился, потом набрал тонус и снова поломался. Сейчас очередная травма. Будем смотреть и разбираться, надеемся, что всё обойдётся благополучно.