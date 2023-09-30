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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Игнашевич ответил, хотел ли бы возглавить ЦСКА

30 Сентября 2023 • 21:51 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Балтика
окончен

В субботнем матче десятого тура Премьер-лиги ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Главным тренером калининградской команды является Сергей Игнашевич, которого можно смело называть легендой ЦСКА. 

На послематчевой пресс-конференции Игнашевич ответил на вопрос, хотел ли бы он возглавить ЦСКА.

«Таких планов нет», - сказал Игнашевич журналистам. Специалист добавил, что у него вообще нет никаких планов относительно будущего.

Ближайший матч «Балтика» проведёт 3 октября – против «Зенита» в пятом туре группового этапа Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Сергей Игнашевич
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