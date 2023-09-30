​Игнашевич ответил, хотел ли бы возглавить ЦСКА

В субботнем матче десятого тура Премьер-лиги ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 1:0. Главным тренером калининградской команды является Сергей Игнашевич, которого можно смело называть легендой ЦСКА.

На послематчевой пресс-конференции Игнашевич ответил на вопрос, хотел ли бы он возглавить ЦСКА.

«Таких планов нет», - сказал Игнашевич журналистам. Специалист добавил, что у него вообще нет никаких планов относительно будущего.

Ближайший матч «Балтика» проведёт 3 октября – против «Зенита» в пятом туре группового этапа Кубка России.