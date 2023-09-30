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Игнашевич: «Конечно, в первую очередь это вина тренерская»

30 Сентября 2023 • 21:42 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Балтика
окончен

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (0:1).

- Начало у вашей команды было многообещающим. Почему получилось так, что потом немножко игра утекла к ЦСКА?

- Надо поздравить ЦСКА с победой. У нас сегодня многое не получалось не только в начале матча, по ходу всего поединка. Безусловно, наша вина. Сейчас разберем игру, подумаем, что не так.

- Фланги, показалось или нет, что вы были недовольны, как они работали сегодня?

- Мы оба фланга поменяли и достаточно быстро сделали пять замен. Еще раз скажу, что многое не получалось. Это скорее тренерское поражение, потому что против такой системной команды, как ЦСКА, всегда сложно играть. И если система не работает, то, конечно, в первую очередь это вина тренерская.

- Если по линиям, или нет смысла по линиям разделять? Какая, средняя или атакующая сегодня в меньшей степени сделала то, что требовалось?

- Мы сегодня не контролировали игру ни при переходах, ни при атакующих действиях, ни при оборонительных. Поэтому заслуженное поражение, наверное.

- Есть ли иностранный тренер, которым вы вдохновляетесь?

- Есть хорошие тренеры в Европе. Я бы отметил Валерия Газзаева, с которым много лет работали, который писал историю с ЦСКА, поэтому я ему скорее комплимент сделаю.

- Мы знаем, что вы очень хотели Кристьяна Бистровича, и он у вас в команде оказался. Есть ли еще игрок ЦСКА, может быть среди запасных, который бы усилил «Балтику»?

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- Я готов про свою команду говорить.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сергей Игнашевич
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