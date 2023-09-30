​Колосков высказался о том, как УЕФА будет подавлять бойкот стран против России

После допуска юношеских сборных России к официальным турнирам ряд стран объявили о бойкоте. В прессе появилась информация о намерении УЕФА подавить эти бойкоты. Комментарий на этот счёт дал почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

По мнению Колоскова, УЕФА будет убеждать бойкотирующие страны в их неправоте. Почётный президент РФС предположил, что УЕФА имеет рычаги для этого. При этом Колосков не верит в технические поражения для команд из бойкотирующих стран.

«20 стран объявят бойкот, и что, все они получат техническое поражение, что за футбол будет тогда? Этот метод может действовать в исключительных случаях. А здесь единственный метод - это убеждение», - цитирует Колоскова ТАСС.