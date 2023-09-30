​Впервые за 12 лет за ЦСКА в РПЛ забил чилиец

В субботу вечером ЦСКА обыграл «Балтику» в десятом туре Премьер-лиги со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Виктор Давила, который пополнил состав «армейцев» в летнее трансферное окно.

Как сообщает Opta, Давила стал первым представителем Чили, который забил за ЦСКА в чемпионате России со времён Марка Гонсалеса (2011).

Следующий матч Премьер-лиги ЦСКА проведёт 8 октября – против «Спартака» на поле соперника. А четырьмя днями ранее, 4 октября, команда Владимира Федотова сыграет в гостях у «Факела» в пятом туре группового этапа Кубка России.