Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче против «Балтики».

«Я думал, что ЦСКА победит 2:0. «Балтика» все же много пропускает. Это не самый серьезный соперник. Считаю, что это был тренировочный матч, в котором «армейцы» действовали дружно. Мне сегодня понравилась их игра. Сегодня всё делали вовремя. И пасы отдавали точные, и открывались, и, самое главное, атаковали флангами. Особенно правый фланг сегодня понравился.

ЦСКА победил заслуженно, но забили мало. Забивать надо всё-таки побольше. Хочу ещё отметить, что сегодня игроки ЦСКА действовали на перехватах. Это значит, что видна рука тренера. Мухин сегодня мне понравился. «Балтика» - команда не очень сильная, но для тренировки она подходит. Нужно готовиться к матчу против «Спартака» в гостях», - сказал Пономарёв.