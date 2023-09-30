Игнашевич бывших не обидел: ЦСКА спокойно обыграл «Балтику»

«Балтика» под руководством Сергея Игнашевича ничего не сумела противопоставить ЦСКА. «Армейцы» же благдаря одному голу сумели добиться победы.

Субботнюю часть десятого тура Премьер-лиги завершали ЦСКА и «Балтика». На некогда родную арену вернулся Сергей Игнашевич уже в роли наставника соперника. Хотя исторический подтекст был интересен, обе команды всё же собирались свои турнирные задачи. «Армейцы» чуть отстали от лидеров и хотели нагонять. Калининградцы же желали догнать двенадцатый «Ростов».

ЦСКА с первых минут завладел инициативой и шёл вперёд. Уже в дебюте Файзуллаев с правого края сделал передачу в центр на Облякова, который пробил мощно, но чуть неточно. Вскоре после этого ЦСКА из-за травмы потерял Агапова, который уступил место на поле ветерану Набабкину.

Счёт также открыли москвичи. Давила получил мяч слева на линии штрафной и красивым ударом отправил мяч в дальний верхний угол. Можно отметить, что дебютный гол в составе «армейцев» у чилийца выдался очень красивым. ЦСКА после этого продолжил держать мяч, но опасных моментов не создавал.

За пять минут до перерыва после навеса слева Набабкин бил в касание в дальний угол, но чуть в створ не попал. В итоге до перерыва больше голов зрители не увидели. Кстати, счёт по ударам в створ был равен результату на табло. В начале второго тайма «армейцы» были близки к тому, чтобы удвоить свое преимущество, когда Мухин нанес мощный удар с линии штрафной, но в створ не попал. Тут же ЦСКА заработал право на угловой, который был быстро разыгран, Келлвен навесил в центр штрафной, откуда Набабкин головой пробил чуть левее створа.

ЦСКА продолжал атаковать, пытаясь упрочить свое преимущество. Вскоре уже после навеса всё того же Келлвена с правого края головой примерно с одиннадцатиметровой отметки бил Файзуллаев и попал в створ, но Латышонок в прыжке совершил впечатляющий сейв. Мог забивать и сам бразилец. После передачи слева Келлвен бил слёта, но Латышонок ногами парировал мяч.

За пятнадцать минут до конца Файзуллаев получил мяч на левом краю штрафной и мощно пробил в дальний угол, но получилось чуть неточно. У гостей же не получалось ровным счётом ничего. Калининградцы всё также не могли даже пробить в створ ворот соперника, да и вообще с попытками угрожать воротам Акинфеева были проблемы. Лишь в компенсированное время Мусаев наконец-то заставил вратаря соперников вступить в игру, но удар при этом опасным не был.

ЦСКА в итоге довёл матч до победы, догнал «Спартак» и сократил отставание от «Зенита» на одно очко. Калининградцы же пока так и остаются в зоне переходных матчей, а по итогам тура и вовсе могут оказаться на одном из двух последних мест.

Уже через неделю нас ждёт большое московское дерби, в котором ЦСКА отправится в гости к «Спартаку». Правда, до этого в рамках Кубка России «армейцам» предстоит матч с «Факелом». «Балтика» же сначала отправятся к «Зениту» во втором по значимости турнире страны, а затем примет «Оренбург» в чемпионате.

Роман Андреев