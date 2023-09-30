Матвей Сафонов рассказал, кто из «Рубина» потрепал ему нервы

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов после победы над «Рубином» (2:0) высказался об одном из игроков соперника – Мирлинде Даку.

«Мне лично поднадоел, скажу честно. Он провел хорошую игру. Нам действительно в некоторых моментах было сложно с ним справляться», - рассказал Сафонов телеканалу «Матч ТВ», отметив у Даку такие качества как агрессивность и массивность.

25-летний албанец Даку пополнил состав казанцев минувшим летом. В рамках сезона в 14 официальных матчах Даку забил два гола и отдал один ассист.

«Наверное, таких мало сейчас в РПЛ, поэтому с ним было труднее», - добавляет Сафонов.