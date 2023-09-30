Матвей Сафонов: «Для меня важны вызовы в сборную России»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил, что для него важны вызовы в национальную сборную России, так как сейчас это единственная возможность получить международный опыт.

«Прекрасно отношусь к сборам национальной команды. Может, у вас много скепсиса, но у меня все отлично. Если вызывают в сборную, я очень рад», - рассказал Сафонов для телеканала «Матч ТВ».

Голкипер добавил, что был рад сыграть на прошлых сборных и будет рад, если его вызовут в команду вновь.

«Для меня это важно, это сейчас единственная возможность получать какой‑то международный опыт», - добавляет голкипер.

Напомним, что «Краснодар» Сафонова провёл очередной сухой матч и с шестью очками отрыва возглавляет турнирную таблицу РПЛ.