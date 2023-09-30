Столичный «Спартак» планирует подписать новый контракт с одним из лидеров клуба, 31-летним полузащитником Квинси Промесом грядущей зимой. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, текущее трудовое соглашение, что связывает Промеса и «Спартак», рассчитано до всего конца текущего сезона. Пока в этом сезоне нидерландцу удалось отличиться четырьмя голами и шестью голевыми передачами в 12 матчах в рамках РПЛ и Кубка России. Выступает за столичную команду легионер после возвращения третий год – с зимы 2021 года. В свой первый приход он был игроком «красно-белых» с 2014 по 2018 годы.