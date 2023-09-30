В «Динамо» было принято важное решение по будущему футболиста команды Диего Лаксальта, способного выступать как слева в обороне, так и в средней линии. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» хотят продлить контракт с 30-летним Лаксальтом при условии уменьшения его заработной платы.

Действующее трудовое соглашение Диего Лаксальта рассчитано до конца сезона 2023/2024. За «Динамо» уругваец играет с июля 2021 года. С тех пор Лаксальт провёл 40 официальных матчей, в которых отдал два результативных паса.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 1 октября – против «Ахмата» на выезде.