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​«Динамо» приняло важное решение по Лаксальту эксклюзив

30 Сентября 2023 • 20:28 Комментировать
Ахмат
...
Динамо Москва
Через 21 ч. 32 мин.

В «Динамо» было принято важное решение по будущему футболиста команды Диего Лаксальта, способного выступать как слева в обороне, так и в средней линии. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «бело-голубые» хотят продлить контракт с 30-летним Лаксальтом при условии уменьшения его заработной платы.

Действующее трудовое соглашение Диего Лаксальта рассчитано до конца сезона 2023/2024. За «Динамо» уругваец играет с июля 2021 года. С тех пор Лаксальт провёл 40 официальных матчей, в которых отдал два результативных паса.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 1 октября – против «Ахмата» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Диего Лаксальт
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