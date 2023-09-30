«Спартак» Кержакова проиграл в чемпионате Сербии участнику еврокубков

«Спартак» из Суботицы, который тренирует российский тренер Александр Кержаков, уступил с крупным счётом клубу «Чукарички» дома – 0:3. По ходу игры футболисты Кержакова остались в меньшинстве.

После поражения коллектив российского тренера занимает восьмое место турнирной таблицы. Всего у «Спартака» четыре победы и теперь пять поражений и 12 набранных очков, 10 забитых и 14 пропущенных голов.

Напомним, ФК «Чукарички» является участником Лиги конференций УЕФА. В текущем розыгрыше трофея клуб играет в группе F вместе с «Ференцварошем», «Генком» и «Фиорентиной».