Ильзат Ахметов: «Рубин» финиширует точно не в зоне вылета»

Бывший полузащитник «Рубина», а ныне игрок центра поля «Краснодара» Ильзат Ахметов уверен, что казанскому клубу не суждено вылететь из Российской премьер-лиги по итогам текущего сезона.

«Они неплохо против нас играли. По игре они не находятся на том месте, где сейчас. Думаю, как минимум не в зоне вылета сезон завершат», - цитирует Ахметова «Матч ТВ».

Напомним, в субботу вечером «рубиновые» проиграли дома «Краснодару» - 0:2. Клуб остаётся на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с девятью баллами после 10 туров.

«В этот город мне всегда приятно возвращаться, он мне не чужой», - добавил Ахметов о визите в Казань.