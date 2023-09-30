Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ильзат Ахметов: «Рубин» финиширует точно не в зоне вылета»

30 Сентября 2023 • 19:52 Комментировать
Ахмат
...
Рубин
08.10 19:00

Бывший полузащитник «Рубина», а ныне игрок центра поля «Краснодара» Ильзат Ахметов уверен, что казанскому клубу не суждено вылететь из Российской премьер-лиги по итогам текущего сезона.

«Они неплохо против нас играли. По игре они не находятся на том месте, где сейчас. Думаю, как минимум не в зоне вылета сезон завершат», - цитирует Ахметова «Матч ТВ».

Напомним, в субботу вечером «рубиновые» проиграли дома «Краснодару» - 0:2. Клуб остаётся на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с девятью баллами после 10 туров.

«В этот город мне всегда приятно возвращаться, он мне не чужой», - добавил Ахметов о визите в Казань.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Ильзат Ахметов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1
0
1.85 3.80 4.40
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Краснодар Краснодар
0
2
3.50 3.60 2.15
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1
0
1.52 4.40 7.00
Видео
01.10.23 в 14:00
Факел Факел
Сочи Сочи
2.48 3.40 3.00
Видео
01.10.23 в 16:30
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
2.80 3.70 2.48
Видео
01.10.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Динамо Москва Динамо Москва
2.60 3.75 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
21:16 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА впервые с конца августа не сыграл вничью
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» продолжает неизменно проигрывать на выезде в сезоне Премьер-лиги
21:10 · Россия. Премьер-лига
​Впервые за 12 лет за ЦСКА в РПЛ забил чилиец
21:06 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА в первый раз в сезоне РПЛ оставил свои ворота сухими
20:52 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов рассказал, кто из «Рубина» потрепал ему нервы
20:45 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов: «Для меня важны вызовы в сборную России»
20:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» Кержакова проиграл в чемпионате Сербии участнику еврокубков
19:52 · Россия. Премьер-лига
Ильзат Ахметов: «Рубин» финиширует точно не в зоне вылета»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Тимур Сулейманов рассказал о своём настрое на матч с «Пари НН»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал особенность «Краснодара», которая помогает клубу побеждать
19:40 · Россия. Премьер-лига
Гол «Балтике» стал для Давилы первым в ЦСКА
19:33 · Россия. Премьер-лига
Рахимов назвал причину поражения от «Краснодара»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Кордоба: «Рубин» сделал всё, чтобы усложнить для нас матч»
19:26 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повёл в матче с «Балтикой» по итогам красивой атаки
19:21 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА снова потерял центрального защитника из-за травмы
Все новости
Рекомендуем