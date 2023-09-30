Тимур Сулейманов рассказал о своём настрое на матч с «Пари НН»

Форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов поделился эмоциями после победы над «Пари НН».

«Железнодорожники» обыграли нижегородцев в матче десятого тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0.

Напомним, Сулейманов выступает за «Локомотив» на правах аренды, контракт нападающего принадлежит «Пари НН».

«Особого настроя на «Пари НН» не было. Была ностальгия, потому что я за них играл, а сегодня — против. До игры пообщался с бывшими партнерами, там есть мои друзья. Они меня тепло встретили», — передает слова Сулейманова «Чемпионат».

На счету 23-летнего игрока четыре матча в составе «Локомотива», в которых он не смог отметиться результативными действиями.