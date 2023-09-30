Корнеев назвал особенность «Краснодара», которая помогает клубу побеждать

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал очередной успех «Краснодара» в Премьер-лиге. В субботу вечером «быки» одолели с уверенным счётом в гостях казанский «Рубин» - 2:0.

«Сегодня было близко к ничьей, но свои моменты «Краснодар» реализовал, а «Рубин» — нет. Краснодарцы умеют терпеть, имеются исполнители, которые из ничего могут забить и сделать разницу», - отмечает Корнеев в разговоре с «Матч ТВ».

Напомним, что после успеха «быки» оторвались от второго места турнирной таблицы РПЛ на шесть баллов. В следующем туре подопечные Владимира Ивича примут дома «Ростов».