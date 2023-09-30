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Гол «Балтике» стал для Давилы первым в ЦСКА

30 Сентября 2023 • 19:40 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Балтика
окончен

Гол в ворота калининградской «Балтики» стал для новичка ЦСКА, чилийского форварда Виктора Давилы дебютным с момента перехода в армейский клуб. Ранее Давила провёл за «армейцев» с момента прихода в команду шесть матчей во всех турнирах, однако отметился в них только двумя ассистами – по одному в РПЛ и Кубке России соответственно.

Напомним, что гол Давилы в вечерней игре ЦСКА и «Балтики» - первый. Следить за дальнейшими событиями матча в формате текстовой трансляции можно на портале LiveResult.ru. К концу первого тайма «армейцы» всё ещё впереди – 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Давила
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