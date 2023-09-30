Рулевой казанского «Рубина» Рашид Рахимов назвал причину поражения от «Краснодара» в 10-м туре Российской премьер-лиги. По его мнению, игроки казанского клуба ещё не сыграны между собой.

«У нас пришли новички, трое из них вышли в старте. Той сыгранности, как у «Краснодара», у них пока нет. Болезненное поражение, но с положительными моментами. Будем сыгрываться», - цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Также тренер порассуждал о том, почему его команде не удалось реализовать немало голевых моментов.

«Где‑то торопились. В каких‑то моментах можно было сделать шаг позже, чтобы не попасть офсайд», - добавил Рахимов.

«Рубин» после поражения идёт на 13-м месте турнирной таблицы с девятью баллами.

«Краснодар» на классе переиграл «Рубин»