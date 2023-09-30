Кордоба: «Рубин» сделал всё, чтобы усложнить для нас матч»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба высказался после победы над «Рубином» (2:0) в игре десятого тура Российской премьер-лиги.

«Был очень тяжелый матч, «Рубин» сделал все, чтобы усложнить его для нас. Но, чтобы добиться нашей цели, мы должны были взять эти три очка», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

В текущем сезоне нападающий провел 13 матчей с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и стал автором трех голевых передач.

После десяти туров «Краснодар» является единоличным лидером Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 24 балла.

В следующем туре «быки» примут «Ростов». Игра пройдет 7 октября и должна будет стартовать в 19:00 по мск.