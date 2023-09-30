ЦСКА повёл в матче с «Балтикой» по итогам красивой атаки

В эти минуты ЦСКА принимает «Балтику» в матче 10-го тура Премьер-лиги. В середине первого тайма столичная команда вышла вперёд. Хозяева поля комбинировали у линии штрафной, Милан Гайич пяткой отдал на свободного партнера, Виктор Давила на замахе избавился от опекунов и аккуратно пробил в дальнюю девятку. Эффектная комбинация ЦСКА выводит команду Владимира Федотова вперед - 1:0.

ЦСКА настигает «Спартак» на пятом месте в онлайн-таблице, а калининградцы идут третьими с конца. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.