ЦСКА снова потерял центрального защитника из-за травмы

Защитник ЦСКА Илья Агапов получил травму в матче десятого тура Российской премьер-лиги с «Балтикой».

После одного из эпизодов футболист присел на газон и показал, что не может продолжать встречу. Агапов самостоятельно покинул поле, но заметно хромал при ходьбе. Вместо него на 13-й минуте на замену вышел Кирилл Набабкин.

В текущем сезоне 22-летний Агапов принял участие в четырех матчах РПЛ и не отметился голевыми действиями. Напомним, защитник пропустил старт сезона из-за травмы.

Игра ЦСКА и «Балтики» продолжается в эти минуты. Портал LiveResult проводит подробную текстовую трансляцию поединка.