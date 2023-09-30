Данни верит, что «Зенит» будет бороться за чемпионство

Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни поделился мнением о перспективах «сине-бело-голубых» в текущем розыгрыше чемпионата России.

«У них сейчас сложный период, но я верю, что они переломят ситуацию и вернутся к победам. Да, не особо удачный старт сезона для «Зенита», но, несмотря на все это, они еще поборются за чемпионство», — приводит слова Данни «Спорт-Экспресс».

В субботу, 30 сентября, «Зенит» проиграл «Оренбургу» в десятом туре Российской премьер-лиги, встреча завершилась со счетом 1:3.

На данный момент подопечные Сергея Семака занимают четвертую позицию в национальном чемпионате, имея в своей копилке 17 очков.